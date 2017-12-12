Двое братьев из Гродно обустроили в лесу самогонный завод - видео

Двое братьев из Гродно обустроили в лесу возле деревни Верхполье завод по производству самогона. В выходные сотрудники ОМОН поджидали самогонщиков, и в понедельник они появились. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

11 декабря сотрудники милиции при поддержке бойцов ОМОН закрыли самогонный завод в лесном массиве возле деревни Верхполье Гродненского района. «Предпринимателями» оказались двое братьев из Гродно, 1979 и 1994 годов рождения. Мужчины нигде не работали и таким образом пытались заработать себе на жизнь.

В УВД отметили, что милиционеры обнаружили самогонный завод в лесу еще в пятницу. В течение выходных сотрудники ОМОН ожидали его владельцев, и в понедельник они появились на месте.

Представитель УВД Гродненского облисполкома Андрей Горелов отметил, что мужчины занимались этим делом довольно долго. Чаще всего нарушители варят самогон ночью, чтобы не выдать себя, а эти «устроили себе полноценный рабочий день с 6 утра до 6 вечера». Скорее всего, братья не верили, что их могут обнаружить.

Правоохранители нашли в лесу работающий самогонный аппарат, 200 литров самогона и 11 420 литров самогонной браги