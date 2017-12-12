12 декабря 2017, вторник, 14:47
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
12. 12. 2017

Двое братьев из Гродно обустроили в лесу самогонный завод - видео

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

Двое братьев из Гродно обустроили в лесу возле деревни Верхполье завод по производству самогона. В выходные сотрудники ОМОН поджидали самогонщиков, и в понедельник они появились. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

11 декабря сотрудники милиции при поддержке бойцов ОМОН закрыли самогонный завод в лесном массиве возле деревни Верхполье Гродненского района. «Предпринимателями» оказались двое братьев из Гродно, 1979 и 1994 годов рождения. Мужчины нигде не работали и таким образом пытались заработать себе на жизнь.
 
В УВД отметили, что милиционеры обнаружили самогонный завод в лесу еще в пятницу. В течение выходных сотрудники ОМОН ожидали его владельцев, и в понедельник они появились на месте.
 
Представитель УВД Гродненского облисполкома Андрей Горелов отметил, что мужчины занимались этим делом довольно долго. Чаще всего нарушители варят самогон ночью, чтобы не выдать себя, а эти «устроили себе полноценный рабочий день с 6 утра до 6 вечера». Скорее всего, братья не верили, что их могут обнаружить.
 
Правоохранители нашли в лесу работающий самогонный аппарат, 200 литров самогона и 11 420 литров самогонной браги
 

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.