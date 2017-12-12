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12. 12. 2017

СК закрыл дело о гибели мальчика в Орше, которого случайно застрелил брат

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет закрыл уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика в Орше, которого случайно застрелил старший брат, игравший с отцовским ружьем. Об этом 12 декабря сообщила представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета прекратил расследование уголовного дела  по статье «Причинение смерти по неосторожности», поскольку мальчик, который застрелил младшего брата, в момент происшествия не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Также следователи не усмотрели состава преступления в действиях главы семейства, проверив, законно и правильно ли мужчина хранил оружие.
 
Трагическое происшествие случилось в Орше 5 августа. 13-летний мальчик находился дома один, а его родители и младший брат гостили у родственников. В восемь часов вечера 9-летний мальчик вернулся домой, чтобы одеться потеплее, и увидел в руках у брата ружье. Он попросил дать ему подержать оружие, но в момент манипуляций с ним произошел выстрел. Младший ребенок получил огнестрельное ранение и умер в больнице.
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