В Мостовском районе в реке затонул трактор: двое мужчин погибли

В Мостовском районе трактор съехал с обрыва в реку Щара и опрокинулся. На месте происшествия нашли тела двух погибших - 57-летнего и 52-летнего жителей деревни Макары, сообщили 12 декабря в пресс-службе управления Следственного комитета по Гродненской области.

11 декабря в реке Щара возле деревень Дворок и Макары в Мостовском районе нашли трактор Т-40 с прицепом, который практически полностью был погружен в воду.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что владельцем трактора является житель деревни Куриловичи. Накануне он разрешил воспользоваться техникой 57-летнему жителю деревни Макары. Местные жители видели его за рулем трактора, когда он выезжал из деревни Дворок.

Работники Мостовской спасательной станции РГОО «ОСВОД» обнаружили в воде мужчину без признаков жизни, который управлял трактором, и его односельчанина. Тело второго мужчины нашли в болотистой местности недалеко от деревни Макары.

Мостовские следователи устанавливают картину произошедшего, для чего опрашивают жителей близлежащих деревень. Назначены судмедэкспертизы.