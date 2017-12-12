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12. 12. 2017

В Мостовском районе в реке затонул трактор: двое мужчин погибли

Источник фото: Следственный комитет

В Мостовском районе трактор съехал с обрыва в реку Щара и опрокинулся. На месте происшествия нашли тела двух погибших - 57-летнего и 52-летнего жителей деревни Макары, сообщили 12 декабря в пресс-службе управления Следственного комитета по Гродненской области.

11 декабря в реке Щара возле деревень Дворок и Макары в Мостовском районе нашли трактор Т-40 с прицепом, который практически полностью был погружен в воду. 
 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что владельцем трактора является житель деревни Куриловичи. Накануне он разрешил воспользоваться техникой 57-летнему жителю деревни Макары. Местные жители видели его за рулем трактора, когда он выезжал из деревни Дворок.
 
Работники Мостовской спасательной станции РГОО «ОСВОД» обнаружили в воде мужчину без признаков жизни, который управлял трактором, и его односельчанина. Тело второго мужчины нашли в болотистой местности недалеко от деревни Макары.
 
Мостовские следователи устанавливают картину произошедшего, для чего опрашивают жителей близлежащих деревень. Назначены судмедэкспертизы.
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