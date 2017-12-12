Минчане собирают подписи, чтобы вернуть переход возле ТЦ «Замок»

Сегодня в интернете появилась петиция с требованием вернуть пешеходный переход возле торгового центра «Замок» на проспекте Победителей в Минске, который был ликвидирован на прошлой неделе. Столичные власти приняли решение убрать переход после ДТП с грузовиком, который врезался в толпу пешеходов.

Наземный пешеходный переход возле ТЦ «Замок» на проспекте Победителей был закрыт вскоре после ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Грузовик въехал в толпу людей, переходивших дорогу. Ребенок погиб, четверо пешеходов попали в больницу. Следователи выяснили, что последний раз машина проходила техосмотра лишь в 2015 году. Сам водитель говорил, что у грузовика внезапно отказали тормоза.

Через пять дней после аварии пешеходный переход и находившуюся рядом остановку «Площадь Государственного флага» убрали. И у людей остался лишь один вариант: чтобы пересечь дорогу, им нужно спуститься в подземный переход в районе перекрестка с улицей Саперов. То есть пройти лишние 400 метров.

12 декабря на сайте petitions.by появилась петиция с требованием «вернуть все как было». Ее подписали уже почти 500 человек. «Решение убрать пешеходный переход и остановку возле Замка - самое глупое и недальновидное, что могли сделать власти города. Требуем вернуть все как было! И грамотно настроить светофор!» - настаивают авторы петиции.

Также в ней отмечается, что пешеходный переход не являлся причиной ДТП: если у грузовика действительно отказали тормоза, то наезд на людей мог произойти в любой части города. «Решение об упразднении перехода было преждевременным и не учитывающим все обстоятельства и интересы многих людей», - считают авторы петиции.