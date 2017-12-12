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12. 12. 2017

Белстат: с начала года цены в строительстве выросли на 8%

12 декабря в Национальном статистическом комитете Беларуси рассказали, как изменились цены в ноябре и с начала 2017 года в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве.

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В частности, за прошлый месяц цены в строительстве поднялись на 0,4%, с начала года – на 8%. 
 
Производители промышленной продукции в ноябре увеличили цены на 0,7%, за январь-ноябрь – на 10,5%. Стоимость инвестиционных товаров поднялась на 0,4% и 6,5% соответственно, промежуточные товары подорожали на 0,7% и 14%, потребительские – на 0,8% и 4.5%.
 
Сельскохозяйственная продукция подорожала в ноябре на 1,1%, с начала года – на 10,6%. В растениеводстве цены увеличились на 0,7% в ноябре и 12,5% в январе-ноябре, в животноводстве – на 1,2% и 9,7% соответственно.
 
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре выросли на 1,1%, за одиннадцать месяцев – на 6,3%.
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На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

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