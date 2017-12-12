Взрыв газовой станции в Австрии оставил европейцев без российского газа

12 декабря из-за технической неисправности на газораспределительной станции в австрийском городе Баумгартен прогремел взрыв. В результате инциденте погиб один человек, еще более 20 пострадали.

Взрыв на газопроводе, который принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV — крупнейшей в Центральной Европе, произошел сегодня утром. Один человек погиб, более 20 получили серьезные ранения, в основном ожоги. Они все находятся в больнице.

В интернете появилось видео взрыва на распределительной станции:

По предварительным данным, причиной ЧП на газопроводе в Австрии стала техническая неисправность. Сейчас эта версия проверяется.

Крупнейший газовый терминал закрыт. От последствий взрыва пострадали несколько стран: были прекращены поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. По этой причине итальянские власти объявили в стране чрезвычайное положение. Когда распределительный хаб заработает снова, пока неизвестно.

Стоит отметить, что через газовую станцию в Баумгартене проходит около 30% поставок российского газа в Западную Европу.