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12. 12. 2017

Взрыв газовой станции в Австрии оставил европейцев без российского газа

Источник фото: Reuters

12 декабря из-за технической неисправности на газораспределительной станции в австрийском городе Баумгартен прогремел взрыв. В результате инциденте погиб один человек, еще более 20 пострадали.

Взрыв на газопроводе, который принадлежит австрийской нефтегазовой компании OMV — крупнейшей в Центральной Европе, произошел сегодня утром. Один человек погиб, более 20 получили серьезные ранения, в основном ожоги. Они все находятся в больнице.
 
В интернете появилось видео взрыва на распределительной станции:
 
 
 
По предварительным данным, причиной ЧП на газопроводе в Австрии стала техническая неисправность. Сейчас эта версия проверяется.
 
 
Крупнейший газовый терминал закрыт. От последствий взрыва пострадали несколько стран: были прекращены поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. По этой причине итальянские власти объявили в стране чрезвычайное положение. Когда распределительный хаб заработает снова, пока неизвестно.
 
Стоит отметить, что через газовую станцию в Баумгартене проходит около 30% поставок российского газа в Западную Европу.
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