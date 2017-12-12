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12. 12. 2017

В 2018 году Беларусбанк профинансирует строительство жилья на 400 млн рублей

В 2018 году Беларусбанк направит на финансирование жилищного строительства до 400 миллионов рублей. Об этом заявил руководитель правления крупнейшего банка Беларуси Виктор Ананич после того, как выступил с докладом перед президентом Александром Лукашенко.

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Виктор Ананич отметил, что в 2017 году при поддержке ресурсов Беларусбанка было построено более 800 тысяч квадратных метров жилья в Беларуси. А в следующем году на финансирование жилищного строительства планируется направить до 400 миллионов рублей.
 
Беларусбанк активно участвует в исполнении государственной жилищной программы, поддерживая граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В середине сентября банк начал заключать кредитные договоры по адресному субсидированию строительства жилья, которое появилось в Беларуси в соответствии с указом президента №240. 
 
Беларусбанк и Белагропромбанк в этом году выделяют на адресные субсидии на жилье 135 млн рублей.
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