Воспитанника спецучилища, сломавшего позвоночник, выписывают из больницы

Врачи Могилевской областной детской больницы собираются завтра выписать воспитанника спецучилища, который поступил к ним с закрытым переломом позвоночника. Состояние 16-летнего парня на данный момент уже удовлетворительное.

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Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Михаил Михайлович сообщил Sputnik , что у подростка был диагностирован компрессионный перелом первой степени. При таком диагнозе человек сохраняет способность ходить. Врачи оценивают состояние юного пациента как удовлетворительное.

Врач высказал предположение, что подросток получил компрессионный перелом не в результате побоев. Медицинская практика показывает, что чаще всего такую травму получают при прыжках с высоты. «Если они перепрыгивали через шестиметровый забор, то, вероятнее всего, он неудачно спрыгнул. Перелом позвоночника, скорее всего, с побоями не связан», - считает медик.