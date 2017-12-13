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13. 12. 2017

Воспитанника спецучилища, сломавшего позвоночник, выписывают из больницы

Врачи Могилевской областной детской больницы собираются завтра выписать воспитанника спецучилища, который поступил к ним с закрытым переломом позвоночника. Состояние 16-летнего парня на данный момент уже удовлетворительное.

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Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Михаил Михайлович сообщил Sputnik, что у подростка был диагностирован компрессионный перелом первой степени. При таком диагнозе человек сохраняет способность ходить. Врачи оценивают состояние юного пациента как удовлетворительное.
 
Врач высказал предположение, что подросток получил компрессионный перелом не в результате побоев. Медицинская практика показывает, что чаще всего такую травму получают при прыжках с высоты. «Если они перепрыгивали через шестиметровый забор, то, вероятнее всего, он неудачно спрыгнул. Перелом позвоночника, скорее всего, с побоями не связан», - считает медик.
 
Напомним, в отношении директора и заместителя спецучилища закрытого типа №2 возбудили уголовное дело. Они избили шестерых подростков за то, что те 26 ноября сбежали. Одного подростка доставили в больницу с переломом позвоночника. Вскоре в Миноборазования уточнили, что мальчик получил травму во время побега, а не от избиений.
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