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13. 12. 2017

Виктория Азаренко получила спецприглашение на Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение сыграть на предстоящем Australian Open. Она поблагодарила организаторов турнира за wild card и заявила, что возвращение в Мельбурн станет прекрасным стартом сезона.

Виктория Азаренко получила спецприглашение для участия в основной сетке Australian Open. Директор турнира Крейг Тили отметил, что сейчас у спортсменки очень сложная ситуация (Азаренко судится с бывшим бойфрендом за право опеки над сыном), и они решили оказать ей поддержку, предоставив wild card.
 
Белоруска поблагодарила оргкомитет Australian Open за приглашение и призналась, что рада возможности вернуться в Мельбурн. «2017 год был непростым для меня, и возвращение на Australian Open станет отличным стартом следующего сезона», - сказала она.
 
Виктория Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Она становилась победительницей два года подряд - в 2012 и 2013. Однако в этом году спортсменка последний раз выходила на корт в 1/8 финала Уимблдона, где получила поражение. После этого она пропустила Bank of the West Classic в Стэнфорде, Western & Southern Open в Цинцинатти, US Open в Нью-Йорке и другие турниры.
 
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января 2018 года. 
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