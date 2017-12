Виктория Азаренко получила спецприглашение на Australian Open

Виктория Азаренко получила спецприглашение для участия в основной сетке Australian Open. Директор турнира Крейг Тили отметил, что сейчас у спортсменки очень сложная ситуация (Азаренко судится с бывшим бойфрендом за право опеки над сыном), и они решили оказать ей поддержку, предоставив wild card.

Белоруска поблагодарила оргкомитет Australian Open за приглашение и призналась, что рада возможности вернуться в Мельбурн. «2017 год был непростым для меня, и возвращение на Australian Open станет отличным стартом следующего сезона», - сказала она.

Виктория Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Она становилась победительницей два года подряд - в 2012 и 2013. Однако в этом году спортсменка последний раз выходила на корт в 1/8 финала Уимблдона, где получила поражение . После этого она пропустила Bank of the West Classic в Стэнфорде, Western & Southern Open в Цинцинатти, US Open в Нью-Йорке и другие турниры.