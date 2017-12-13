Президент пообещал повысить зарплаты ученым до конца года

Белорусское правительство разработало новые подходы по обеспечению роста зарплаты ученых. Проект указа уже представлен президенту. Сегодня на ІІ Съезде ученых Александр Лукашенко пообещал подписать этот документ до конца 2017 года.

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Александр Лукашенко сообщил, что правительство представило ему проект указа, в котором предлагаются новые подходы по обеспечению роста зарплаты работникам научных организаций. При этом он отметил, что этот документ разрабатывался многие месяцы, и если бы не нынешний съезд ученых, работа над ним могла быть так и не закончена.

«С нашей последней встречи прошел почти год. И вы, ученые, вместе с нашими бюрократами в правительстве и прочими чиновниками за год не смогли выполнить поручения президента, так нужные вам: жилье, зарплата, средства финансирования», - сказал Лукашенко и добавил, что эти документы легли к нему на стол лишь два дня назад.

Глава государства пообещал подписать проект указа до конца этого года.