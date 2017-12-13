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13. 12. 2017

Президент пообещал повысить зарплаты ученым до конца года

Источник фото: Telegraf.by

Белорусское правительство разработало новые подходы по обеспечению роста зарплаты ученых. Проект указа уже представлен президенту. Сегодня на ІІ Съезде ученых Александр Лукашенко пообещал подписать этот документ до конца 2017 года.

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Александр Лукашенко сообщил, что правительство представило ему проект указа, в котором предлагаются новые подходы по обеспечению роста зарплаты работникам научных организаций. При этом он отметил, что этот документ разрабатывался многие месяцы, и если бы не нынешний съезд ученых, работа над ним могла быть так и не закончена.
 
«С нашей последней встречи прошел почти год. И вы, ученые, вместе с нашими бюрократами в правительстве и прочими чиновниками за год не смогли выполнить поручения президента, так нужные вам: жилье, зарплата, средства финансирования», - сказал Лукашенко и добавил, что эти документы легли к нему на стол лишь два дня назад.
 
Глава государства пообещал подписать проект указа до конца этого года.
 
На апрельском совещании в НАН Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ученым нужно платить больше, но за результат. И при этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки.
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На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

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