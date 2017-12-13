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13. 12. 2017

В Минске этой зимой откроют 36 катков и 25 хоккейных коробок

В этот зимний сезон в Минске будут работать 36 катков - крытых, мобильных и районных. Однако погода мешает сделать ледовое покрытие идеальным. Об этом сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко в среду, 13 декабря.

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Специалист отметила, что на сегодняшний день в Минске уже работают 9 крытых катков, которые находятся на ледовых аренах и в спортивных учреждениях. Также есть два мобильных катка - на проспекте Победителей и возле «Чижовка-Арены».
 
Также планируется залить 25 ледовых площадок во всех районах столицы. Катки будут оборудованы пунктами для переодевания, проката и питания. Еще в Минске появятся 25 хоккейных коробок, 14 лыжных трасс и 28 пунктов проката инвентаря. Больше всего катков оборудуют в Ленинском и Советском районах (по 6), а по количеству хоккейных коробок будет лидировать Фрунзенский район (7).
 
Светлана Демешко рассказала, что для заливки качественного катка минусовые температуры должны сохраняться неделю, чтобы земля промерзла, а вода заливалась по несколько раз. Желательно, чтобы выпал снег и образовалась воздушная подушка, пишет БелТА.
 
«Последние четыре года не было условий, чтобы соблюсти всю технологию. Поэтому качество катков не идеальное», - заключила она.
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