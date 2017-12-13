В Витебской области работников предприятий будут чаще поощрять за ЗОЖ

В Витебской области предприятия будут материально поощрять своих работников, которые ведут здоровый образ жизни. Такое решение было принято в среду, 13 декабря, областным Советом по социальным и трудовым вопросам.

Заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов Виктор Луговцов отметил, что профсоюзы делают все возможное для поощрения работников, которые занимаются физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни и участвуют в спортивно-массовых мероприятиях. По его словам, во многих трудовых коллективах в Витебской области уже осуществляются меры по моральному и материальному стимулированию работников.

При этом необходимо расширять подобную практику, подчеркнул Виктор Луговцов. Первичные профсоюзные организации будут инициировать внесение в тарифные местные соглашения и коллективные договоры положений, направленных на моральное и материальное поощрение