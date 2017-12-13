13 декабря 2017, среда, 19:34
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

В Витебской области работников предприятий будут чаще поощрять за ЗОЖ

В Витебской области предприятия будут материально поощрять своих работников, которые ведут здоровый образ жизни. Такое решение было принято в среду, 13 декабря, областным Советом по социальным и трудовым вопросам.

Заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов Виктор Луговцов отметил, что профсоюзы делают все возможное для поощрения работников, которые занимаются физкультурой и спортом, ведут здоровый образ жизни и участвуют в спортивно-массовых мероприятиях. По его словам, во многих трудовых коллективах в Витебской области уже осуществляются меры по моральному и материальному стимулированию работников.
 
При этом необходимо расширять подобную практику, подчеркнул Виктор Луговцов. Первичные профсоюзные организации будут инициировать внесение в тарифные местные соглашения и коллективные договоры положений, направленных на моральное и материальное поощрение
 
«В том числе по приобретению абонементов для занятия физической культурой либо полному или частичному возмещению их стоимости работнику», - цитирует его БелТА.
Это Интересно
Здоровье
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.