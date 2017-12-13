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13. 12. 2017

Витебчанин попал под автобус, перебегая дорогу на "красный": на водителя завели дело

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

Витебские следователи расследуют уголовное дело по факту ДТП на Московском проспекте, где пострадал пешеход. Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и угодил под колеса автобуса. Водитель проходит по делу в качестве подозреваемого.

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала, что ДТП произошло в десятом часу вечера 11 ноября на проспекте Московском в Витебске. 51-летний водитель автобуса МАЗ ехал в сторону улицы Чкалова. 
 
На пешеходном переходе возле дома №13/1 автобус сбил 30-летнего мужчину, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. Следователи установили, что он переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.
 
 
Водитель автобуса обвиняется в нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
 
Светлана Сахарова призвала очевидцев инцидента позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).
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