В Минске горела квартира "Плюшкина": бойцы МЧС спасли 11 человек

Сегодня во второй половине дня столичные спасатели спасли 11 человек на пожаре в одной из квартир дома на улице Голодеда. 53-летняя женщина оставила без присмотра зажженную свечу и ушла. Благодаря тому, что соседи почувствовали дым и вовремя позвонили в МЧС, удалось избежать полного выгорания квартиры.

Жильцы дома по улице Голодеда позвонили в службу 101 сегодня примерно в 15:15. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили небольшой пожар на площади 8 квадратных метров в двухкомнатной квартире на втором этаже.

Сотрудники МЧС оперативно вывели по лестничному маршу с помощью масок 5 взрослых и 2 детей с вышерасположенных этажей, а также эвакуировали из подъезда еще 4 человек, включая ребенка.

Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительном данным МЧС, возгорание произошло из-за того, что хозяйка квартиры оставила без присмотра зажженную свечу и ушла по делам.

Судя по всему, проживающая в этой квартире женщина страдает патологическим накопительством, или синдромом Плюшкина. Все ее жилище было практически доверху захламлено разными вещами, баулами, свертками и мусором.