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13. 12. 2017

В Минске горела квартира "Плюшкина": бойцы МЧС спасли 11 человек

Источник фото: МЧС

Сегодня во второй половине дня столичные спасатели спасли 11 человек на пожаре в одной из квартир дома на улице Голодеда. 53-летняя женщина оставила без присмотра зажженную свечу и ушла. Благодаря тому, что соседи почувствовали дым и вовремя позвонили в МЧС, удалось избежать полного выгорания квартиры.

Жильцы дома по улице Голодеда позвонили в службу 101 сегодня примерно в 15:15. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили небольшой пожар на площади 8 квадратных метров в  двухкомнатной квартире на втором этаже.
 
Сотрудники МЧС оперативно вывели по лестничному маршу с помощью масок 5 взрослых и 2 детей с вышерасположенных этажей, а также эвакуировали из подъезда еще 4 человек, включая ребенка.
 
 
 
Причина пожара сейчас устанавливается. По предварительном данным МЧС, возгорание произошло из-за того, что хозяйка квартиры оставила без присмотра зажженную свечу и ушла по делам. 
 
Судя по всему, проживающая в этой квартире женщина страдает патологическим накопительством, или синдромом Плюшкина. Все ее жилище было практически доверху захламлено разными вещами, баулами, свертками и мусором.

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