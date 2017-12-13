Елочные базары откроются 22 декабря: лесхозы уже заготовили 180 тыс. елок

С 22 декабря в Беларуси откроются елочные базары, которые будут работать вплоть до наступления Нового года. Лесхозы уже заготовили около 180 тысяч новогодних деревьев к праздникам, о чем сегодня сообщил представитель Министерства лесного хозяйства Александр Сурта.

смотрите также Как будут работать магазины Минска на Рождество и Новый год

По его словам, лесничества заготовили около 180 тысяч елок, которые смогут украсить дома белорусов на Рождество и Новый год. Их будут продавать на елочных базарах, которые заработают с 22 декабря.

При этом Александр Сурта не исключает, что в некоторых областных центрах реализация новогодних деревьев начнется и раньше. В целом в Беларуси будут работать более 1100 площадок по продаже елей и сосен от Минлесхоза. Также свои площадки по продаже елок откроют частные компании и индивидуальные предприниматели.

Стоимость хвойных красавиц будет зависеть от их роста. Например, елки высотой до 1 метра будут стоить от 5 рублей.