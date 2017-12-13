13 декабря 2017, среда, 21:05
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

Елочные базары откроются 22 декабря: лесхозы уже заготовили 180 тыс. елок

С 22 декабря в Беларуси откроются елочные базары, которые будут работать вплоть до наступления Нового года. Лесхозы уже заготовили около 180 тысяч новогодних деревьев к праздникам, о чем сегодня сообщил представитель Министерства лесного хозяйства Александр Сурта.

смотрите также Как будут работать магазины Минска на Рождество и Новый год
По его словам, лесничества заготовили около 180 тысяч елок, которые смогут украсить дома белорусов на Рождество и Новый год. Их будут продавать на елочных базарах, которые заработают с 22 декабря. 
 
При этом Александр Сурта не исключает, что в некоторых областных центрах реализация новогодних деревьев начнется и раньше. В целом в Беларуси будут работать более 1100 площадок по продаже елей и сосен от Минлесхоза. Также свои площадки по продаже елок откроют частные компании и индивидуальные предприниматели.
 
Стоимость хвойных красавиц будет зависеть от их роста. Например, елки высотой до 1 метра будут стоить от 5 рублей.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.