Многодетный отец из Минска получил 20 лет за насилие над своими детьми

Многодетный отец из Минска получил 20 лет лишения свободы за насилие над своими дочерьми и падчерицей. Подробности шокирующего происшествия, случившегося во Фрунзенском районе, сообщила сегодня представитель Следственного комитета Юлия Гончарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, преступления совершались во вполне благополучной, на первый взгляд, многодетной семье. Это происходило в течение нескольких лет. 40-летний мужчина насиловал своих несовершеннолетних дочерей, а также падчерицу.

Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз провели психолого-психиатрические экспертизы в отношении потерпевших, девочек также допросили следователи. По данным следствия, мать не предполагала, что происходит в их доме. Глава семейства просил детей ничего не рассказывать ей, говоря, что это только их секрет.

Во время расследования правоохранители установили, что мужчина пытался скрыть факты преступления, что было доказано экспертизами, в том числе с применением полиграфа. В момент совершения преступлений он был психически здоров, вменяем и мог отдавать отчет своим действиям.

В сентябре минчанину предъявили обвинение в изнасиловании заведомо малолетних и насильственных действий сексуального характера. 6 декабря суд Фрунзенского района вынес приговор по этому делу. Мужчину признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима.