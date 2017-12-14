В Минске определились с датой повышения тарифов на проезд

Власти Минска уже определились, когда произойдет очередное подорожание стоимости проезда в городском общественном транспорте. На заседании в Мингорисполкоме начальник главного финансового управления Алексей Афанасьев сообщил, что тарифы на проезд поднимутся с 1 июля 2018 года.