В Минске определились с датой повышения тарифов на проезд

Власти Минска уже определились, когда произойдет очередное подорожание стоимости проезда в городском общественном транспорте. На заседании в Мингорисполкоме начальник главного финансового управления Алексей Афанасьев сообщил, что тарифы на проезд поднимутся с 1 июля 2018 года.
В частности, с 1 июля 2018 года стоимость талона на проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае увеличится до 65 копеек. За один жетон для проезда в метро минчане будут платить уже 70 копеек.
Алексей Афанасьев пояснил, что полученные доходы будут направлены на развитие наземного транспорта и метрополитена в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса на 2016−2020 годы, пишет БелТА
.
В последний раз в Минске повышение тарифов на проезд в транспорте произошло 1 ноября
. На сегодняшний день стоимость одного талончика в наземном транспорте столицы стоит 60 копеек, а стоимость проезда в метро - 65 копеек.