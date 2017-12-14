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14. 12. 2017

В Борисове ищут жертв интернет-мошенницы: пострадавших уже десятки

В Борисове 25-летняя девушка с помощью объявлений в интернете выманивала деньги у людей. Она размещала на популярном сайте объявления о продаже товаров по низким ценам, получала от заинтересовавшихся пользователей предоплату, а затем их игнорировала.

В отношении жительницы Борисова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По информации Следственного комитета, в течение года 25-летняя безработная девушка регистрировалась на популярном сайте объявлений в Беларуси под разными псевдонимами (Виктория, Регина, Лина Крик, Анастасия) и размещала объявления о продаже товаров по низким ценам. Она «продавала» одежду для взрослых и детей, телефоны, игрушки, бытовые товары.
 
Потенциальным покупателям она писала, что высылает товары лишь по предоплате. Тем, кто согласился с таким условием, мошенница давала номер своей банковской платежной карты. Когда потерпевшие переводили деньги, девушка товар не отправляла и прекращала переписку.
 
Всего от действий жительницы Борисова пострадали несколько десятков человек. Следователи полагают, что пострадавших может быть гораздо больше. Они просят людей обращаться в Борисовский РОСК по телефонам 8(0177) 73-95-66 и 8(044) 713-00-92.
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