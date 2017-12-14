В Борисове ищут жертв интернет-мошенницы: пострадавших уже десятки

В Борисове 25-летняя девушка с помощью объявлений в интернете выманивала деньги у людей. Она размещала на популярном сайте объявления о продаже товаров по низким ценам, получала от заинтересовавшихся пользователей предоплату, а затем их игнорировала.

В отношении жительницы Борисова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По информации Следственного комитета, в течение года 25-летняя безработная девушка регистрировалась на популярном сайте объявлений в Беларуси под разными псевдонимами (Виктория, Регина, Лина Крик, Анастасия) и размещала объявления о продаже товаров по низким ценам. Она «продавала» одежду для взрослых и детей, телефоны, игрушки, бытовые товары.

Потенциальным покупателям она писала, что высылает товары лишь по предоплате. Тем, кто согласился с таким условием, мошенница давала номер своей банковской платежной карты. Когда потерпевшие переводили деньги, девушка товар не отправляла и прекращала переписку.

Всего от действий жительницы Борисова пострадали несколько десятков человек. Следователи полагают, что пострадавших может быть гораздо больше. Они просят людей обращаться в Борисовский РОСК по телефонам 8(0177) 73-95-66 и 8(044) 713-00-92.