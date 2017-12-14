В Минске назвали самые популярные и редкие детские имена в 2017 году

Самыми популярными именами, которые в Минске родители давали детям в 2017 году, стали Михаил и София. Об этом сообщили представители Министерства юстиции.

В 2017 году минчане чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилом, Артемом, Максимом, Иваном и Даниилом. Самыми популярными именами для девочек были София, Анна, Мария, Ксения и Алиса.

Также жители Минска дают своим детям редкие и нетипичные имена. В этом году городские загсы зарегистрировали Адольфа, Клавдия, Матфея, Потапия, Прокофия, Спиридона, Эрнста, Яна Кароля, Ярополка. Среди редких женских имен были Аниса, Апполинария, Валенсия, Версалия, Евсения, Есфирь Консуэла, Клавдия, Лариса, Славяна, Юстина, пишет БелТА

Согласно Кодексу о браке и семье, родители могут дать своему ребенку не более двух собственных имен. Загс может отказать в присвоении ребенку выбранного родителями имени только в том случае, если оно противоречит нормам общественной морали и национальным традициям.

В дальнейшем гражданин может сменить имя и фамилию в порядке, установленном законодательством. Для этого должны быть уважительные причины: неблагозвучность, трудность произношения, общую с другим супругом фамилию и др.