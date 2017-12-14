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14. 12. 2017

Путин решил идти на президентские выборы как самовыдвиженец

Источник фото: Пресс-служба президента России

14 декабря 2017 года стало известно, что Владимир Путин планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году как самовыдвиженец,а не от «Единой России». Об этом президент Российской Федерации заявил во время большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов.

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На пресс-конференции Владимир Путин заявил о самовыдвижении на предстоящих президентских выборах. То есть он пойдет на выборы не в качестве представителя политической партии. При этом он будет рассчитывать на поддержку доверяющих ему граждан, а также сил, которые выступают за развитие страны.
 
Предвыборная программа Владимира Путина уже почти готова, о чем он сам сообщил. Глава российского государства не стал презентовать ее на нынешней пресс-конференции, но указал главные векторы: развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышение производительности труда. «Все это нацелено на повышение благосостояния населения», - заключил он.
 
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему за двадцать лет не появился достойный соперник для него, Путин ответил: «Не самому же мне их воспитывать». По его мнению, оппозиционные силы не могут предложить реальную программу, в которую люди бы поверили.
 
О том, что Владимир Путин намерен участвовать в очередных выборах президента РФ, стало известно лишь на прошлой неделе. Для него это будут уже четвертые президентские выборы.
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