Путин решил идти на президентские выборы как самовыдвиженец

14 декабря 2017 года стало известно, что Владимир Путин планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году как самовыдвиженец,а не от «Единой России». Об этом президент Российской Федерации заявил во время большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов.

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На пресс-конференции Владимир Путин заявил о самовыдвижении на предстоящих президентских выборах. То есть он пойдет на выборы не в качестве представителя политической партии. При этом он будет рассчитывать на поддержку доверяющих ему граждан, а также сил, которые выступают за развитие страны.

Предвыборная программа Владимира Путина уже почти готова, о чем он сам сообщил. Глава российского государства не стал презентовать ее на нынешней пресс-конференции, но указал главные векторы: развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышение производительности труда. «Все это нацелено на повышение благосостояния населения», - заключил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему за двадцать лет не появился достойный соперник для него, Путин ответил: «Не самому же мне их воспитывать». По его мнению, оппозиционные силы не могут предложить реальную программу, в которую люди бы поверили.