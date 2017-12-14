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14. 12. 2017

В Беларуси бесправников будут наказывать административным арестом

14 декабря 2017 года депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь в Беларуси водителей, которые повторно в течение года сели за руль без прав, будут наказывать административным арестом.

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Депутат Палаты представителей Андрей Наумович рассказал, какие поправки вносятся в КоАП. Изменения коснулись статьи 18.19, которая касается ответственности для водителей, лишенный водительских прав. Если бесправник в течение года снова попадется за рулем, ему будет грозить административный арест. Сейчас же за езду без прав или передачу управления автомобилем лицу без прав наказывают штрафом – от 5 до 50 базовых величин.
 
Также было решено сохранить в КоАП норму о лишении прав за повторное превышение скорости. В первой версии законопроекта предлагалось ограничиваться штрафом, но депутаты и МВД выступили против.
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