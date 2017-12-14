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14. 12. 2017

На границе Беларуси задержали эстонца, убежавшего от польских пограничников

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Вечером 13 декабря на белорусской границе задержали эстонца, который убегал от польских пограничников. Мужчина имел при себе крупную сумму денег и 100-граммовый слиток золота, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. И в этот же день пограничник и поймали поляка-нарушителя, который искал работу в Беларуси.

Белорусские пограничники задержали 45-летнего гражданин Эстонии в пункте пропуска «Берестовица». Он добрался до польского пункта пропуска «Бобровники» автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство. С собой у «туриста» был слиток золота весом 100 г и большая сумма денег в разных валютах. 
 
Когда мужчина проходил оформление на польской границе, пограничники ему сообщили, что он находится в розыске. Тогда иностранец убежал от них, скрывшись на белорусской территории. Однако его все-таки задержали.
 
 
 
В этот же день пограничники в Пружанском районе задержали 20-летнего поляка, который незаконно пересек границу. Он признался, что пошел на такой шаг ради трудоустройства в Беларуси. При этом у него не было с собой паспорта – только идентификационная карта.
 
Парня депортировали на родину и запретили въезжать в Беларусь в течение пяти лет.
 
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