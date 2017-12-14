Украину с Россией стравили. Тезисы из речи Путина

Российский президент Владимир Путин провел тринадцатую пресс-конференцию, часть которой он уделил Украине. Он намекнул на нераздельность Украины и РФ.

Путин говорил о миротворцах, минских соглашениях, обмене пленными. В очередной раз заявил, что украинцы и россияне являются одним народом и история у них - общая. Также пошутил над Михаилом Саакашвили, который рвется к власти в Украине.

Главное из речи Путина о ситуации в Украине.

Украина рядом с Башкирией

Вопросы об Украине начались с того, что Путин сам дал слово корреспонденту Униана Роману Цимбалюку, который всегда присутствует на пресс-конференциях российского президента. Он единственный украинский журналист, входящий в кремлевский пул.

Путин во время пресс-конференции заявил, что в его сознании Украина находится рядом с Башкирией, поэтому дал слово Цимбалюку.

"Поскольку там Башкирия рядом, в моем сознании, в моем понимании Украина тоже недалеко, вот Украина, пожалуйста", - сказал российский президент.

Цымбалюк поблагодарил за возможность задать вопрос, но указал Путину: "Поправлю вас, Украина и Башкирия далеко, мы только с бурятами вашими очень близко знакомы".

Российский президент затем поправил, что Украина и Башкирия рядом "в ментальном смысле".

"Что касается того, где находится Украина и Башкирия. Судя по тому, что вы без акцента говорили на русском языке, я считаю, в этом смысле в ментальном смысле Башкирия не так уж и далека от Украины, как вам кажется по географическому принципу", - сказал он, вызвав аплодисменты русских журналистов.

На миротворцев согласен, но Киеву ничего не нравится

Примечательно, что по словам Путина, он никогда не был против ввода миротворческого контингента на Донбасс и соглашается с предложениями ЕС, но "позиция Киева постоянно меняется".

Отметим, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков встретились в Белграде, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Стороны не смогли договорится, поскольку Россия считает, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии разграничения и выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.

Российский президент на пресс-конференции подчеркнул, что сначала согласился на предложение президента Украины Петра Порошенко о вооружении ОБСЕ, но "организация отказалась". Потом он согласился на миротворцев ООН на линии разграничения.

"После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения? Сотрудники ОБСЕ перемещаются по все территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной. Я подумал - мы согласились. Мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию", - заявил Путин.

Однако, по его словам, "сейчас выясняется, что и этого не достаточно".

"По сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом", - заявил Путин.

Он отметил, что такие конфликты как на Донбассе никогда не решались с помощью посредников - только прямым контактам между сторонами.

Угроза резни как в Сребренице

Путин считает, если сепаратисты ЛДНР сложат оружие, то украинские националисты на Донбассе устроят резню "хуже, чем в Сребренице".

"Российской армии на Донбассе нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", - рассказал Путин.

Он отметил, что такие формирования соответствуют "интересам тех людей, которые проживают на этой территории".

"Потому что, если у них такой возможности не будет, та резня, и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена националистическими батальонами", - подчеркнул Путин.

Российский президент также заявил, что события в Донбассе - это "трагедия, которая стала следствием госпереворота".

Не против США в нормандском формате Путин считает, что минские договоренности не работают прежде всего из-за позиции Киева, который "не хочет особого статуса Донбасса, прописанного в договоре". "Эффективность низкая, в первую очередь из-за неконструктивной позиции нынешней киевской власти... Завершением этого процесса может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенном под разными предлогами в силу", - заявил Путин. Он также отметил, что США активно участвуют в переговорах по востоку Украины и не против, если Вашингтон войдет в состав нормандского формата. Путин похже отметил, что с президентов США Дональдом Трампом, несмотря лишь на две небольшие встречи, говорит на "ты".

Обмен пленными срывает Украина

Путин призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом и сепаратистам до Нового года, отметив, что обмен еще не состоялся из-за изменения украинских списков.

"По поручению президента Порошенко этим занимается Медведчук, который обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на руководство ЛДНР, с тем чтобы они согласились на этот обмен. Мы провели эту работу, и я даже впервые, по-моему, вообще разговаривал с руководителями, они согласились", - сказал прещзидент РФ.

Но, по его словам, из-за смены списков процесс застопорился.

"Привезли список: 67 человек с одной стороны, около 300 с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали - нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли все остановили", - добавил он.

Украинцы и россияне - один народ

Путин почти десять минут рассказывал об истории Украины и России, в подтверждение своих слов о том, россияне и украинцы - единый народ.

"Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно. Из многих славянских племен… В конце-концов образовалась Русь, частью и центром которой был Киев. И в этом смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", - сказал российский лидер.

Обращаясь к украинскому журналисту Путин допустил, что он "может с ним не согласиться".

"В 19 веке появились люди, которые начали говорить, что Украина должна быть независимой… Это происходило в рамках империи, где, наверное, производилась определенная насильственная русификация", - отметил президент.

Но, по его мнению, для Украины меньше всего было важно тянуться на Запад, поскольку она является православной страной.

"Там не было в паспорте графы "национальность", только "вероисповедание". Ничем вообще украинец от русского не отличался", - заявил Путин.

Заметм Путин рассказал, что Украина вошла в состав Российской империи "в 1645 году".

Тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир, там как-то по-другому центр назывался", - заявил Путин.

Вероятно российский президент говорил о Переяславской раде 1654 года, когда Гетманщину Богдана Хмельницкого передали под протекторат Московского царства.

Путин отметил, что в результате нахождения в составе Российской империи вокруг Украины прирастала территория "за счет многих событий: русско-турецких войн, потом Второй мировой войны".

"Но в 1922, 23, 24 годах большевики почему-то решили, что все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены во вновь создаваемую республику - Украину. Все Причерноморье ушло туда, после Второй мировой войны ушли туда западные области", - заявил далее Путин.

Крым отдали незаконно, но Украине нужно быть с РФ

Путин заявил, что в 1954 году Крым отдали Украине, нарушив действовавшее тогда союзное законодательство, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР.

"решено было президиумом Верховного Совета. Но народ Крыма определился так, как он определился. Мы пройдем через это, я уверен", - добавил президент России, подразумевая аннексию.

Далее Путин отметил, что "кто-то считает, что Украине лучше развиваться в качестве самостоятельного государства".

"Ну наверное, так тому и быть. Если люди так считают, это надо поддержать. Бороться с эти мнением бессмысленно и контрпродуктивно… Но обращаю ваше внимание, что весь мир то идет по другому пути: люди разных национальностей и вероисповеданий, этнически разные объединяются все ближе и ближе друг с другом. И в Европе это происходит, в Азии, в Америке Северной - везде в мире", - заявил Путин.

Он призвал вместе обдумать вопрос, что выгодно и Украине, и России.

"Нас сначала растащили, а потом стравили. Мы должны наконец прийти к осознанию того, что выгодно и Украине и России, а что контрпродуктивно. Давайте вместе над этим будем думать", - подытожил Путин.

Источник: korrespondent.net