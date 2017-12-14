СК возбудил дело по факту убийства мужчины в магазине в Жодино

14.12.2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины в одном из магазинов Жодино. Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что тело убитого было обнаружено в магазине сегодня утром.

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Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса и приступил к расследованию. По предварительной версии, 63-летний житель Жодино пришел в магазин с охотничьим обрезом и выстрелил в мужчину, который работал там. Мужчина скончался, а стрелок сам сообщил о преступлении в милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления, изъяли вещдоки, в том числе предполагаемое орудие преступления. С подозреваемым работают следователи.