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14. 12. 2017

СК: видимых повреждений на теле погибшей девушки из Мяделя нет

Источник фото: Следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова прокомментировала ход расследования смерти 19-летней учительницы из Мяделя, которая приехала в Минск устраиваться на работу, а вскоре ее тело нашли в лесопарковой полосе. По ее словам, видимых повреждений на теле погибшей нет.

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Проверку по факту гибели жительницы Мяделя, проводит Фрунзенский районный отдел Следственного комитета. 16 ноября девушка приехала в столицу в поисках работы, увиделась со знакомой и бесследно исчезла. Спустя почти месяц ее тело обнаружила знакомая в лесопарковой полосе в Минске.
 
Следователи выяснили, что погибшую девушку видели незадолго до ее смерти. «Последний раз, по информации опрошенных очевидцев, ее видели в Минске 16 ноября», - отметили Гончарова.
 
Правоохранители уже проанализировали записи с камер видеонаблюдения, опросили девушку, к которой приехала жительница Мяделя. Назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным экспертов, видимых повреждений на теле девушки нет. Причина смерти пока не называется.
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