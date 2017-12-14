Ирина Кривко была лучшей из белорусок в спринте на третьем этапе КМ

Биатлонистка Ирина Кривко была лучшей из белорусок в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Она заняла 13-е место. Дарья Домрачева и Надежда Скардино не стартовали.
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Биатлонистка Ирина Кривко была лучшей из белорусок в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Она заняла 13-е место. Дарья Домрачева и Надежда Скардино не стартовали.
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.