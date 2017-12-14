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14. 12. 2017

Ирина Кривко была лучшей из белорусок в спринте на третьем этапе КМ

Фото: Биатлон online Источник фото: "ВКонтакте"

Биатлонистка Ирина Кривко была лучшей из белорусок в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Она заняла 13-е место. Дарья Домрачева и Надежда Скардино не стартовали.

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Третий этап Кубка мира по биатлону стартовал сегодня в Анси (Франция). Победительницей спринта стала спортсменка из Словакии Анастасия Кузьмина, которая преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 мин. 59,6 сек. без промахов.
 
Под вторым номером финишировала немка Лаура Дальмайер, которая отстала от Кузьминой на 33,9 сек. Бронзовым призером стала украинка Вита Семеренко ( +41,4 сек.).
 
В спринтерской гонке участвовали три белорусские биатлонистки. Лучшей стала Ирина Кривко, которая заняла 13-е место. Динара Алимбекова, которая заменила Домрачеву на третьем этапе Кубка мира, расположилась на 33-й позиции. Надежда Писарева пришла к финишу 36-й.
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