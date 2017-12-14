Белорусские милиционеры поймали убийцу кассира АЗС и главаря банды из России

Вечером 13 декабря сотрудники ОМОН задержали в одном из отелей Витебска мужчину, который был объявлен в розыск в России за убийство кассира автозаправки в Велиже (Смоленская область). Также благодаря слаженной работе белорусским и российским правоохранителям удалось поймать еще одного мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что около пяти часов вечера 13 декабря смоленские полицейские предупредили белорусских коллег о розыске водителя белого «Ниссана», который разыскивается за убийство кассира-оператора одной из АЗС. Мужчина избил и зарезал сотрудницу заправки, похитил более 260 тыс. российских рублей и скрылся.

Благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранителям удалось выяснить, что автомобиль пересек белорусско-российскую границу в Лиозненском районе. Милиционеры ввели план «Перехват», и вскоре бойцы ОМОН задержали 31-летнего мужчину в витебской гостинице. При нем были деньги, похищенные с АЗС.

Также белорусским милиционерам удалось задержать главаря банды, участники которой с оружием совершали разбойные нападения на частные дома в Московской области. В ночь с 12 на 13 декабря пограничники и сотрудники милиции задержали в пункте пропуска «Новая Гута» 37-летнего мужчину – лидера этнической организованной преступной группы. Вскоре после этого российские правоохранители задержали других участников банды.