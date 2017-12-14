В Пружанах директор школы фиктивно наняла сына сторожем и получила срок

Суд Пружанского района приговорил жительницу Пружан, которая раньше работала директором в одной из средних школ, к трем годам лишения свободы. Такое наказание она получила за то, что фиктивно трудоустроила своего сына сторожем в учреждение образования. Мужчина три года там не появлялся, но получил более 8000 рублей.

Махинации 56-летней женщины были выявлены во время проверки. В январе 2013 года директор школы фиктивно устроила сына к себе на работу сторожем. Он «проработал» в этой должности до сентября 2016 года. За этот период мужчине выплатили более 8 тысяч рублей, которые забрала его мать.

Во время расследования следователи выяснили, что директор школы собственноручно написала и подписала заявление и контракт от имени сына о приеме на работу. Затем она давала указания завхозу, чтобы он вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отработанных сыном обвиняемой часах, хотя тот в школе не появлялся.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил, что в отношении директора было возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными

полномочиями. А на завхоза завели дело по статье «Служебный подлог».

Суд Пружанского района вынес уже свой вердикт по этому делу. Директор школы получила три года лишения свободы, а заведующий хозяйством – год исправительных.