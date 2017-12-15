15 декабря в Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь

Сегодня в Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывистый ветер и температура воздуха в районе 0 – плюс 5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Белгидрометцентра.
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Сегодня в Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывистый ветер и температура воздуха в районе 0 – плюс 5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Белгидрометцентра.
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.