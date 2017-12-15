15 декабря в Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь

Сегодня в Беларуси ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывистый ветер и температура воздуха в районе 0 – плюс 5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики Белгидрометцентра.

В пятницу, 15 декабря, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные мокрый снег, дождь, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер южного направления умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха сегодня днем составит 0 – плюс 5 градусов. Сегодня в Минске во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Температура воздуха утром, днем и вечером останется неизменной – от 0 до 2 градусов тепла.