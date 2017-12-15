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15. 12. 2017

Во Франции поезд протаранил школьный автобус: часть детей не опознали

Более десяти школьников, которые погибли или пострадали 14 декабря в результате столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде на юге Франции, продолжают оставаться неопознанными: их не удалось идентифицировать. Также сегодня стали известны подробности ДТП. Его причиной могли стать поднятый шлагбаум и отсутствие запрещающих сигнальных огней.

Местные информагентства сообщают, что 14 декабря возле коммуны Милла под Перпиньяном региональный поезд TER снес школьный автобус, выехавший на железнодорожный переезд. Удар был настолько сильный, что автобс разорвало на две части. 
 
Погибли и пострадали 24 человека, в том числе 20 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Жертв может стать больше: врачи оценивают состояние 11 раненых как критическое.
 
О причинах ДТП пока не сообщается. Однако очевидцы утверждают, что когда автобус выезжал на железнодорожные пути, шлагбаум был поднят, горели разрешающие сигналы светофора. Прокуратура расследует обстоятельства трагического происшествия.
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