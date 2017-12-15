Белорусские пловцы выиграли серебро ЧЕ в смешанной комплексной эстафете

Белорусские пловцы выиграла серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию. Второе место занял квартет Павел Санкович, Илья Шиманович, Юлия Хитрая и Анастасия Шкурдай.
Белорусские пловцы выиграла серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию. Второе место занял квартет Павел Санкович, Илья Шиманович, Юлия Хитрая и Анастасия Шкурдай.
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.