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15. 12. 2017

Белорусские пловцы выиграли серебро ЧЕ в смешанной комплексной эстафете

Павел Санкович, Илья Шиманович, Юлия Хитрая, Анастасия Шкурдай Источник фото: Reuters

Белорусские пловцы выиграла серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию. Второе место занял квартет Павел Санкович, Илья Шиманович, Юлия Хитрая и Анастасия Шкурдай.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в эти дни в Копенгагене (Дания). Белорусской команде удалось выиграть серебро в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров.
 
Павел Санкович, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Юлия Хитрая продемонстрировали результат 1 мин. 37,74 сек. Мужчины финишировали на своих этапах на первом месте,  Анастасия Шкурдай приплыла второй, и Юлия Хитрая смогла удержать эту позицию.
 
На первом месте оказались пловцы из Нидерландов с результатом 1 мин 37,71 сек. Третьем место у французов, которые проиграли белорусам всего 0,01 сек.
 
По словам Павла Санковича, в эстафете все решали доли секунды, и удача оказалась на стороне белорусской команды. «Очень счастлив, особенно потому, что наш квартет смог завоевать серебряную медаль с 15-летней девочкой в составе - Анастасией Шкурдай. Я горжусь ею!» - отметил он.
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