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15. 12. 2017

Под Могилевом уснувший за рулем таксист столкнулся с двумя машинами

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

В Могилевском районе уснувший за рулем таксист спровоцировал тройное ДТП. Его автомобиль Datsun выехал на встречную полосу, зацепил грузовик Mercedes Sprinter и столкнулся с проезжавшим мимо Opel Mokka. Об этом Телеграфу сообщили в ГАИ Могилевской области.

Сейчас инспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии, которая произошла утром 14 декабря на трассе Р-93 Могилев – Бобруйск. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулем, в результате чего неуправляемое авто выехало на полосу встречного движения. Datsun зацепил грузовик и врезался в Opel Mokka.

Таксист получил серьезные травмы и попал в реанимацию. Также медицинская помощь понадобилась водителю кроссовера – его также доставили в больницу.
 
 
 
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Они деблокировали 26-летнего водителя Datsun.
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