Под Могилевом уснувший за рулем таксист столкнулся с двумя машинами

В Могилевском районе уснувший за рулем таксист спровоцировал тройное ДТП. Его автомобиль Datsun выехал на встречную полосу, зацепил грузовик Mercedes Sprinter и столкнулся с проезжавшим мимо Opel Mokka. Об этом Телеграфу сообщили в ГАИ Могилевской области.

Сейчас инспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии, которая произошла утром 14 декабря на трассе Р-93 Могилев – Бобруйск. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулем, в результате чего неуправляемое авто выехало на полосу встречного движения. Datsun зацепил грузовик и врезался в Opel Mokka.

Таксист получил серьезные травмы и попал в реанимацию. Также медицинская помощь понадобилась водителю кроссовера – его также доставили в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Они деблокировали 26-летнего водителя Datsun.