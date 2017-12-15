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15. 12. 2017

Россия запретила Беларуси реэкспортировать продукцию из Джибути

С 15 декабря 2017 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запрещает Беларуси поставлять на российский рынок растительную продукцию из Джибути (государство в Восточной Африке). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

В Россельхознадзоре заявили, что с августа этого года Беларусь начала поставлять в Россию растительную продукцию из Джибути, которая сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами. Россияне отправили запрос в Джибути, чтобы получить информацию об ассортименте и объемах экспорта продукции в РФ и Беларусь. Представители африканского государства подтвердили поставки и назвали объемы продукции, планируемые к экспорту.
 
Однако в декабре Беларусь, по данным российской стороны, превысила объем поставок товаров из Джибути по сравнению с тем, что заявляли африканцы. Опасаясь, что под видом продукции из Джибути в Россию могут попасть товары из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, Россельхознадзор запретил реэкспорт джибутийской продукции из Беларуси.
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