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15. 12. 2017

Фотофакт: в Витебске продают молоко с рекламой МЧС

Источник фото: МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси продолжает реализовывать информационно-пропагандистскую кампанию, которая должна мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности. На прилавках витебских магазинов появилось молоко с социальной рекламой МЧС.

На прошлой неделе стало известно, что птицефабрика в Городке (Витебская область) начала выпускать куриные яйца с телефоном МЧС. А теперь в магазинах Витебска появились пакеты молока с логотипом пиар-кампании МЧС «Гордимся, что научили!». Их выпускает Глубокский молочно-консервный комбинат.
 
 
Витебские спасатели уверены, что такая  продукция вызовет живой интерес у покупателей. В дальнейшем руководство Глубокского МКК собирается расширить ассортимент продукции с социальной рекламой МЧС.
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