Фотофакт: в Витебске продают молоко с рекламой МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси продолжает реализовывать информационно-пропагандистскую кампанию, которая должна мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности. На прилавках витебских магазинов появилось молоко с социальной рекламой МЧС.

На прошлой неделе стало известно, что птицефабрика в Городке (Витебская область) начала выпускать куриные яйца с телефоном МЧС . А теперь в магазинах Витебска появились пакеты молока с логотипом пиар-кампании МЧС «Гордимся, что научили!». Их выпускает Глубокский молочно-консервный комбинат. Витебские спасатели уверены, что такая продукция вызовет живой интерес у покупателей. В дальнейшем руководство Глубокского МКК собирается расширить ассортимент продукции с социальной рекламой МЧС.