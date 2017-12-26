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26. 12. 2017

Умер легендарный композитор Владимир Шаинский

26 декабря стало известно о смерти известного композитора Владимира Шаинского - автора детских песен «Антошка», «Песенка мамонтенка», «Голубой вагон» и многих других. Недавно ему исполнилось 92 года.

Сегодня российские СМИ сообщили, что Владимир Шаинский умер, а затем эту информацию подтвердил сын композитора Вячеслав. «Да, он скончался», - сообщил он РИА "Новости".
 
По уточненным данным, Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря после хирургического вмешательства. В 2011 году врачи сделали ему операцию по удалению раковой опухоли желудка, однако через четыре года произошел рецидив, и ему провели повторное лечение, которое, увы, было безуспешным. В последние годы композитор проживал в США.
 
Владимир Шаинский написал более 400 песен, многие из них приобрели большую популярность. Это «Антошка», «Песенка мамонтенка», «Голубой вагон», «Пусть бегут неуклюже», «Улыбка», «Вместе весело шагать», «Белые кораблики», «Облака - белогривые лошадки». Однако он известен не только как детский композитор. Песни Владимира Шаинского исполняли Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко и другие исполнители («Родительский дом», «Когда цвели сады», «Не плачь, девчонка»).
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Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?

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