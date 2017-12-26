В Минске во время шествия Дедов Морозов потерялись трое детей

23 декабря в Минске прошло шествие Дедов Морозов. Во время мероприятия трое детей потерялись в толпе, а милиционеры помогли вернуть их родителям и бабушкам, сообщила сегодня официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.

В пресс-службе столичной милиции сообщили, что во время шествия Дедов Морозов сотрудник Центрального РУВД Денис Пресняк заметил 6-летнего мальчика, который стоял один и плакал. Ребенок рассказал правоохранителю, что пришел на праздник с бабушкой, но потерялся в толпе. Милиционер успокоил мальчика и нашел его бабушку, которая стояла возле торговых палаток. Пожилая женщина объяснила, что решила побаловать внука сладостями, а когда закончила с покупками, мальчика уже не было рядом.

Через некоторое время к другому милиционеру обратилась пенсионерка, которая попросила найти ее 9-летнего внука. По словам женщины, возле ГУМа мальчик увидел шествие и побежал следом за колонной, а она упустила его из виду. Приметы разыскиваемого передали всем нарядам, и вскоре ребенка нашли возле Дворца спорта.

Также во время шествия Дедов Морозов сотрудники ППС помогли молодой минчанке найти своего 5-летнего сына, который потерялся.