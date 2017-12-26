На границе задержали белоруску, которая сама себе поменяла фото в паспорте

25 декабря на белорусско-украинской границе пограничники задержали 61-летнюю жительницу Беларуси, которая сама себе заменила фотографию в паспорте. Это произошло в пункте пропуска «Мокраны», сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете рассказали, как брестские пограничники предотвратили пересечение границы по поддельному паспорту. 61-летняя жительница Брестской области пересекала белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Мокраны» вечером 25 декабря. Она предъявила пограничникам паспорт, в котором заменила свою фотографию. Во время разбирательства пенсионерка пояснила, что решила самостоятельно обновить фото в документе. В отношении находчивой женщины составили административный протокол за незаконное пересечение границы.