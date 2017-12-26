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26. 12. 2017

На границе задержали белоруску, которая сама себе поменяла фото в паспорте

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

25 декабря на белорусско-украинской границе пограничники задержали 61-летнюю жительницу Беларуси, которая сама себе заменила фотографию в паспорте. Это произошло в пункте пропуска «Мокраны», сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете рассказали, как брестские пограничники предотвратили пересечение границы по поддельному паспорту. 61-летняя жительница Брестской области пересекала белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Мокраны» вечером 25 декабря. Она предъявила пограничникам паспорт, в котором заменила свою фотографию. Во время разбирательства пенсионерка пояснила, что решила самостоятельно обновить фото в документе.
 
В отношении находчивой женщины составили административный протокол за незаконное пересечение границы.
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Мне кажется, у декабря сейчас сложный период принятия себя. Он пытается понять: кто же он? Весна? Зима? А может, осень?

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