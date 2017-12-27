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27. 12. 2017

В Беларуси требуют запретить полуголых людей в рекламе нижнего белья

В Беларуси более 1300 человек подписались под коллективными обращениями с требованием запретить использовать в рекламе полуголых мужчин и женщин. В качестве примеров выступает реклама сети супермаркетов спортивного питания Fizcult, производителя парфюмерии Dilis и бренда женского белья Verally.

Коллективные обращения были направлены в парламент, правительство, Министерство культуры и Мингорисполком. Оттуда их переслали в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое осуществляет контроль за рекламой, пишет marketing.by.
 
Люди требуют ввести запрет в законе «О рекламе» на использование полуголых мужчин и женщин в рекламных материалах. Также они хотят, чтобы наружную рекламу с изображениями полуголых мужчин и женщин (преимущественно в рекламе женского белья, колготок и соляриев) признали ненадлежащей. 
 
Они обосновывают свое требование тем, что подобная реклама дискредитирует Беларусь в глазах граждан государств с устойчивыми морально-этическими нормами, порочит исторические и культурные объекты, пропагандирует сексуальную распущенность и негативно влияет на формирование ценностей у детей. В качестве примеров в своем обращении люди приводят такие изображения:
 
 
 
 
На заседании рабочая группа межведомственного совета по рекламе рассмотрела это обращение и пришла к выводу, что в большинстве сюжетов нет нарушения закона «О рекламе».
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