Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира

Студентка факультета философии и социальных наук БГУ Каролина Черношей вошла в шестерку самых красивых студенток мира. Также она одержала победу в номинации Miss Photogenic на международном конкурсе World Miss University.
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Студентка факультета философии и социальных наук БГУ Каролина Черношей вошла в шестерку самых красивых студенток мира. Также она одержала победу в номинации Miss Photogenic на международном конкурсе World Miss University.
— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.