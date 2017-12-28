Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира

Студентка факультета философии и социальных наук БГУ Каролина Черношей вошла в шестерку самых красивых студенток мира. Также она одержала победу в номинации Miss Photogenic на международном конкурсе World Miss University.

Жительница Лиды учится на четвертом курсе факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. В этом году она отправилась представлять Беларусь на конкурсе красоты World Miss University.

Конкурс проходил с 5 по 21 декабря в Камбодже, в нем принимали участие 83 девушки из разных стран мира. Каролина Черношей поблагодарила всех, кто поддерживал

«С уверенностью могу сказать, что я достойно представила свою республику и сделала все возможное, чтобы сложить отличное впечатление о моей стране! Спасибо огромное всем-всем за поддержку, кто писал мне многочисленные сообщения, голосовал за меня или просто держал кулачки на конкурсе!» - написала она на своей странице в Instagram