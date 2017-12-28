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28. 12. 2017

МВД: электронная регистрация иностранцев начнется во втором квартале 2018 года

Электронная регистрация иностранцев в Беларуси начнется во втором квартале 2018 года, то есть позже, чем планировалось. Пока гости не могут уплатить госпошлину через интернет карточкой небелорусских банков – этот механизм еще создается. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе МВД.

Электронную регистрацию иностранцев в Беларуси запустят во втором квартале 2018 года. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что министерство внутренних дел вместе с Национальным центром электронных услуг активно работало над созданием условий для регистрации временного пребывания иностранцев в электронной форме. 
 
Изначально предполагалось, что она начнет работать через единый портал электронных услуг до 31 декабря 2017 года. Однако в настоящий момент иностранные граждане, у которых нет платежных карт белорусских банков, по техническим причинам не могут оплатить госпошлину в ЕРИП без личного обращения в банки.
 
Сейчас МВД прорабатывает вопрос, чтобы иностранцы, которые временно находятся в Беларуси, были освобождены от уплаты госпошлины при регистрации в электронной форме. Предполагается, что эту процедуру можно будет осуществляться на едином портале электронных услуг, начиная со второго квартала 2018 года. До этого в законодательные акты должны быть внесены соответствующие изменения.
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