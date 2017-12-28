ЦИК: почти 8 тыс. человек уже выдвинулись кандидатами в депутаты

Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуты более 7700 человек. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия на своем сайте.

По состоянию на 27 декабря кандидатами в депутаты местных советов выдвинуто 7 727 человек. Всего избирательные комиссии получили 7 984 комплекта документов по выдвижению кандидатов в депутаты.

Чаще всего потенциальные кандидаты в депутаты выбирают выдвижение путем сбора подписей – 5 344 человека. Трудовыми коллективами выдвинуто 2 003 человека, политическими партиями – 125.

Своих кандидатов в депутаты выдвинули 6 партий: Белорусская аграрная партия, Белорусская партия левых "Справедливый мир", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), КПБ, ЛДП и РПТС.

По информации Центризбиркома, среди выдвинутых претендентов 4054 человека являются депутатами действующего созыва. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет по 8 января, их регистрация — с 9 по 18 января.