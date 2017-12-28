ЦИК: почти 8 тыс. человек уже выдвинулись кандидатами в депутаты

Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуты более 7700 человек. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия на своем сайте.
Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуты более 7700 человек. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия на своем сайте.
— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.