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28. 12. 2017

ЦИК: почти 8 тыс. человек уже выдвинулись кандидатами в депутаты

Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуты более 7700 человек. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия на своем сайте.

По состоянию на 27 декабря кандидатами в депутаты местных советов выдвинуто 7 727 человек. Всего избирательные комиссии получили 7 984 комплекта документов по выдвижению кандидатов в депутаты. 
 
Чаще всего потенциальные кандидаты в депутаты выбирают выдвижение путем сбора подписей – 5 344 человека. Трудовыми коллективами выдвинуто 2 003 человека, политическими партиями – 125.
 
Своих кандидатов в депутаты выдвинули 6 партий: Белорусская аграрная партия, Белорусская партия левых "Справедливый мир", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), КПБ, ЛДП и РПТС.
 
По информации Центризбиркома, среди выдвинутых претендентов 4054 человека являются депутатами действующего созыва. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет по 8 января, их регистрация — с 9 по 18 января.
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