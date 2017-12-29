В Вилейском районе милиционеры нашли самогонный аппарат на колесах

Сотрудники милиции обнаружили в Вилейском районе самогонный аппарат в виде бочки на колесах, который с лета 2016 года курсировал с места на место и прятался в малолюдных местах. В УВД Минского облисполкома сообщили подробности и показали видео конфискации мобильного самогонного производства.

Правоохранители наткнулись на передвижной самогонный аппарат в деревне Поповцы в четверг, 28 декабря. Местные жители позвонили в милицию и сообщили, что односельчанин занимается незаконной продажей самогона, который сам же и готовит. Агрегат нашли на приусадебном участке нарушителя.

53-летний мужчина рассказал, что поставил бочку на колеса специально, чтобы менять место расположения для конспирации. Сельчанин предпочитал прятать самогонный аппарат в таких участках леса, где люди мало появляются. Использовал его с прошлогоднего лета.

Раньше мужчина привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости. В УВД отметили, что самогонный аппарат, скорее всего, будет уничтожен, а его хозяин – привлечен к административной ответственности.