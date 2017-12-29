Лукшенко: 2017 год был экстремальным для сельского хозяйства

Уходящий год был не самым простым для сельского хозяйства, даже экстремальным, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 29 декабря. По его мнению, белорусские аграрии могут добиться лучших результатов, но при условии организованности и дисциплине.

Александр Лукашенко отметил, что для того, чтобы наши аграрии добились лучших результатов, им следует сделать упор на организованность и дисциплину. Журналисты поинтересовались, как президент оценивает результаты в сельском хозяйстве в 2017 году.

«Это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Он был неплохой в общем-то, но экстремальный в том плане, что такого не было, мы такого не переживали. Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому», - отметил он.

Белорусский лидер уверен, что если наладить нормальную дисциплину на селе и мобилизоваться, то можно значительно прибавить в будущем. «Ни деньги, ни дотации, ни техника - этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат», - заключил он.