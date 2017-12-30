630 легковушек стоят в очередях на границе Беларуси со странами ЕС

В преддверии празднования Нового года на границе Беларуси со странами Евросоюза образовались очереди из машин - их уже насчитывается 630. По данным Госпогранкомитета на 18:00 30 декабря, выезда из Беларуси в Польшу ожидают 390 машин, в Литву - 200, в Латвию - 140.

В Государственном пограничном комитете сообщили, что сейчас в пункте пропуска «Брест» стоят 150 легковых автомобилей, в «Домачево» - 120, в «Берестовице» - 60, в «Брузгах» - 45, а в «Песчатке» скопилось 15 машин.

Небольшие очереди наблюдаются также на белорусско-литовской границе.Сейчас здесь в очередях стоят 200 легковушек: в«Каменном Логе» - 70 машин, в «Лоше» – 70, в «Котловке» – 35, в «Привалке» – 25.

Кроме того, 140 легковых машин скопилось на границе с Латвией: в 100 машин ожидают возможности выехать из Беларуси в «Григоровщине», 40 – в «Урбанах».