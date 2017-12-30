В Минске мужчина хотел спрыгнуть с осветительной вышки возле ж/д вокзала

Житель Светлогорска поссорился со своей возлюбленной и забрался на осветительную вышку возле железнодорожного вокзала в Минске, угрожая спрыгнуть вниз. От самоубийства мужчину спас заместитель командира минского ОМОНа Алексей Тарасов, сообщили 30 декабря в ГУВД Мингорисполкома.

В столичной милиции показали видео спасательной операции, проходившей в канун Нового года. Сотрудники ОМОН заметили на осветительной вышке, которая находится у железнодорожного вокзала в Минске, мужчину. Они поняли, что он собирается спрыгнуть, и поспешили на помощь. Одновременно с этим вызвали МЧС и скорую помощь.

«Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть», - рассказывают в ГУВД.

Мужчине не хотел вступать в переговоры и игнорировал вопросы омоновцев. Он лишь сказал, что оказался на осветительной мачте из-за того, что поссорился с девушкой, с которой приехал утром из Светлогорска. Просил оставить его в покое, но милиционеры уже знали, как будут действовать.

Заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Тарасов под видом работника железной дороги приблизился к вышке и заговорил с мужчиной. В результате тот разрешил ему подняться наверх. Вскоре правоохранитель понял по поведению и речи мужчины, что тот, скорее всего, употреблял наркотики. Поэтому ситуация накалялась – потенциальный самоубийца в любой момент мог сброситься вниз.

Однако милиционеру удалось переубедить мужчину спуститься на землю, где его задержали другие сотрудники ОМОНа. Они отвезли жителя Светлогорска в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте.