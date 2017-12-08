Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Ливерпуль" в последнем туре разгромил "Спартак" со счетом 7:0 Источник фото: УЕФА Facebook

VKONTAKTE

Twitter

odnoklassniki

rss

gp

В среду, 6 декабря, завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и определились последние участники плей-офф главного европейского клубного турнира. Также стали известны все команды, которые заняли в своих группах третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы.