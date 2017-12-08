Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

В среду, 6 декабря, завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и определились последние участники плей-офф главного европейского клубного турнира. Также стали известны все команды, которые заняли в своих группах третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы.
Итак, из группы А в плей-офф Лиги чемпионов вышли:
"Манчестер Юнайтед"
"Базель"
Группа B:
ПСЖ
"Бавария"
Группа С:
"Рома"
"Челси"
Группа D:
"Барселона"
"Ювентус"
Группа E:
"Ливерпуль"
"Севилья"
Группа F:
"Манчестер Сити"
"Шахтер"
Группа G:
"Бешикташ"
"Порту"
Группа H:
"Тотенхэм"
"Реал Мадрид"
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдет 11 декабря.
В Лигу Европы отправляются: ЦСКА, "Селтик", "Атлетико", "Спортинг", "Спартак", "Наполи", "РБ Лейпциг", "Боруссия".
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