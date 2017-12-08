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07. 12. 2017

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Ливерпуль" в последнем туре разгромил "Спартак" со счетом 7:0 Источник фото: УЕФА

В среду, 6 декабря, завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и определились последние участники плей-офф главного европейского клубного турнира. Также стали известны все команды, которые заняли в своих группах третьи места и продолжат борьбу в Лиге Европы.

Итак, из группы А в плей-офф Лиги чемпионов вышли:

"Манчестер Юнайтед"

"Базель"

Группа B:

ПСЖ

"Бавария"

Группа С:

"Рома"

"Челси"

Группа D:

"Барселона"

"Ювентус"

Группа E:

"Ливерпуль"

"Севилья"

Группа F:

"Манчестер Сити"

"Шахтер"

Группа G:

"Бешикташ"

"Порту"

Группа H:

"Тотенхэм"

"Реал Мадрид"

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдет 11 декабря.

В Лигу Европы отправляются: ЦСКА, "Селтик", "Атлетико", "Спортинг", "Спартак", "Наполи", "РБ Лейпциг", "Боруссия".

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