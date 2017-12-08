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07. 12. 2017

Медведев летит в Гомель на встречу с Кобяковым

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретиться в Гомеле 8 декабря со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Главы правительств встретятся на очередном заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России.

Как проинформировали в белорусском Совмине, основной акцент на заседании будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве, а всего на повестке дня 22 вопроса. Обсуждаться будут направkения сотрудничества и развития СГ на 2018-2022 годы.

Помимо всего прочего, премьер-министры Беларуси и России должны принять решение по вопросу прогнозных балансов спроса и предложения по важнейшим видам продукции и топливно-энергетическим ресурсам, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

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