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07. 12. 2017

Минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в матче КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 6 декабря крупно проиграло в Нижнекамске местному "Нефтехимику" – 1:4. Это уже третье поражение "зубров" подряд в регулярке, в нынешней выездной серии динамовцы не набрали пока ни одного очка..

Первую шайбу минское "Динамо" пропустило уже на 2-й минуте матча, но затем смогла отыграться еще до конца первого периода. Во втором периоде игра у "зубров" разладилась, и они пропустили еще две шайбы, а в окончательный счет был установлен в третьем периоде.

Таким образом, у "Динамо" в турнирной таблице остается 50 очков и 10-е место в Западаной конференции. Следующий матч "зубры" проведут 0 декабря уже дома с рижскими одноклубниками.

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