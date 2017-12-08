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07. 12. 2017

В Бресте 5 дней разыскивают ушедшую из дома 13-летнюю школьницу

Брестская милиция объявила в розыск 13-летнюю Оксану Литвинчук, которая 2 ноября ушла из дома и не вернулась. Исчезновению школьницы предшествовала ссора с матерью, ранее она уже уходила из дома. В милиции предполагают, что девушка может находиться в компании лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Рост девушки 160-170 см, телосжоение среднее, волосы крашеные темные до плеч, была одета в черную куртку с капюшоном, облегающие черные брюки, рубашку в клетку и серую вязаную шапку.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей школьнице, сообщите об этом 8033 9004555, 8029 7910078, 479132, 479050 либо 102.

 

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