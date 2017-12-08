Ученые нашли способ есть жирную пищу и не толстеть

Группа американских исследователей заявила об открытии, которое в будущем сможет позволить людям употреблять жирную пищу и при этом не иметь проблем с лишним весом.

В наше время многие эксперты называют ожирение бичом XXI века. В 2016 году ученые опубликовали исследование, утверждающее, что к 2025 году от него будет страдать почти 20% населения Земли.

Первоначально больше всего ожирению были подвержены жители развитых стран постиндустриального мира. Тенденции, впрочем, таковы, что в категорию риска стали попадать развивающиеся страны и даже т. н. страны третьего мира. В 2013 году ООН опубликовала доклад, согласно которому больше всего ожирению подвержены жители Мексики, США и Сирии. Ну, а замкнула двадцатку лидеров Россия.

Каждый год исследователи уделяют все больше внимания данному вопросу. Сейчас свои выводы представила команда ученых из Университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе. Специалисты разработали методику, которая в теории позволит человеку употреблять в том числе достаточно жирную пищу и при этом не прибавлять в весе.

В лаборатории исследователи вывели мышей, у которых была повышена активность гена Hedgehog (Hh), поддерживающего гомеостаз тканей, которые были образованы адипоцитами — жировыми клетками. Измененный ген Hedgehog (Hh) подавлял развитие жировых клеток, тем самым препятствуя ожирению. В целом, полученные результаты обрадовали ученых. Мышей посадили на жирную диету на целых восемь недель: если особи с измененным Hedgehog (Hh) практически не набрали в весе, то грызуны из контрольной группы стали значительно более толстыми. Грызуны из первой категории также могли похвастаться меньшим уровнем глюкозы в крови и были более восприимчивы к инсулину.

«Мы набираем вес потому, что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому, что растет их число», — заявил один из авторов исследования, профессор Фэнксин Лонг (Fanxin Long). Исследователи полагают, что несмотря на то, что выводы были сделаны на основе изучения процессов, происходящих в организме мышей, полученные выводы могут быть актуальны и для человека. Дело в том, что метаболические процессы у мышей и у людей во многом очень схожи. Так что методику в теории можно будет применить для борьбы с ожирением у человека.

Источник: Naked Science